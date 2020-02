SARONNO – Ordinanza “dei 1200 morti”, il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi ha scritto al prefetto di Varese, Enrico Ricci, “va cambiata”.

“In tutta onestà e coscienza mi chiedo come sia possibile dichiarare e scrivere simili cifre indicanti decessi non scientificamente suffragati e, nel contempo, mantenere la popolazione in uno stato di legittima e necessaria serietà lontana da isterismi – ha rimarcato Banfi al prefetto – Da una veloce ricerca su ordinanze simili, nessun comune della provincia di Varese ha scritto simili messaggi. Di mio ho già fatto presente a mezzo posta elettronica al comune di Saronno e al sindaco Fagioli che sarebbe opportuno quantomeno rivedere lo scritto. Conformemente ai miei doveri di cittadino e di consigliere comunale, segnalo lo scritto a lei e mi rimetto per la valutazione della fondatezza, della legittimità e della consapevolezza di quanto riportato in quelle righe”.

(foto: il consigliere comunale indipendente, Francesco Banfi, durante una riunione dell’assemblea civica di Saronno)

