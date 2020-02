SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Servizi in merito agli interventi in materia di contenimento dal Coronavirus.

In riferimento alle disposizioni adottate da Regione Lombardia che riguardano anche la città di Saronno e i nostri comuni soci, informiamo che già a partire dalla giornata di oggi abbiamo adottato misure di riduzione del personale agli sportelli pubblici situati a Saronno in via Roma 16/18 che forniscono informazioni e servizi per la città e per i Comuni soci di Uboldo, Origgio, Gerenzano e Solbiate Olona.

Saronno Servizi S.p.A. mette in primo piano la salute delle persone e dei suoi collaboratori, e senza nessun allarmismo ritiene che sia corretto aderire alle recenti disposizioni emanate da Regione Lombardia, soprattutto in vista dello sviluppo di tecnologie, che consentono di poter erogare agli utenti lo stesso servizio garantito tramite gli sportelli aperti al pubblico.

TELELAVORO

E’ stato consentito ai dipendenti della società, qualora non sia strettamente necessaria, la loro presenza fisica presso gli uffici della società, di poter prestare la propria attività lavorativa da casa attraverso la formula del telelavoro.

Tramite app mobile dedicata, e attivata sul telefono di tutti i dipendenti che lavoreranno da casa, sarà possibile per i nostri operatori ricevere le chiamate degli utenti e connettersi con il gestionale dati aziendale, in modo da poter erogare lo stesso servizio fornito tramite gli sportelli fisici anche in modalità “telelavoro”.

APPUNTAMENTI E RIUNIONI

E’ stata data indicazione al personale di prevedere, anziché incontri e appuntamenti fisici, videoconferenze e call telefoniche per garantire la continuità dei progetti in corso. Grazie alle tecnologie di video-chiamata e conference call è oggi infatti possibile gestire anche meeting e riunioni importanti grazie all’utilizzo della tecnologia.

COMUNICAZIONI URGENTI

Per comunicazioni urgenti ricordiamo che sul sito www.saronnoservizi.it, nella home page, è possibile scaricare la brochure “SEDE ORARI CONTATTI”, con tutti i numeri utili.

Gli utenti possono provvedere ad effettuare le pratiche tributarie senza l’accesso diretto agli sportelli, utilizzando le procedure on line, via email, oppure possono comunicare direttamente con gli operatori di Via Roma 16/18, telefonando ai recapiti telefonici elencati.

Augurandoci che queste misure siano da ritenersi straordinarie e che presto si possa ritornare alla “normalità” nel nostro esercizio, ringraziamo tutti i nostri collaboratori e gli utenti per la collaborazione già dimostrata.