SARONNO / BARCELLONA – In Spagna non esistono restrizioni legate al Coronavirus per la disputa di eventi sportivi, ma per non mettere a rischio atlete e staff durante i necessari trasferimenti in territorio iberico, la Fibs-Federazione italiana baseball e softball, ha deciso di annullare il previsto ritiro e le amichevoli che si sarebbero dovute tenere nei prossimi giorni a Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo. Un appuntamento in vista del quale erano state convocate pure numerose giocatrici dell’Inox team Saronno. Le convocate saronnesi erano Valeria Bettinsoli (foto), Lisa Birocci, Andrea Filler, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini, Alessandra Rotondo e Laura Vigna. L’Italia è reduce dalla partecipazione alla Pacific cup in Australia.

In una nota la Fibs comunica che “in considerazione dei recenti avvenimenti accaduti a Italia e Spagna, collegati al contagio da Coronavirus, non essendoci la garanzia che la delegazione di Italia Softball possa raggiungere la città catalana senza particolari problemi e non essendovi nemmeno la certezza che si possa disputare la serie di partite amichevoli contro la nazionale spagnola in programma nel prossimo weekend, la Federazione italiana baseball softball (Fibs) la Real federación española de béisbol y sófbol (Refbs) hanno deciso di annullare la manifestazione, posticipando a data da destinarsi lo svolgimento delle suddette partite”.

Dice Andrea Marcon, presidente Fibs: “In questo momento le considerazioni personali non contano. Conta il rispetto delle regole imposte dagli enti preposti e la tutela dei team. E’ stata una mattinata concitata e non posso che ringraziare i nostri amici spagnoli per la splendida collaborazione fornita. L’amicizia che mi lega al presidente Julio Pernas ed a tutto il mondo del baseball e del softball spagnolo, sono certo che ci permetterà di organizzare molto presto le gare che purtroppo abbiamo dovuto annullare”.

26022020