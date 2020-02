GERENZANO – “Un altro tassello importante per la viabilità di Gerenzano e la sicurezza della mobilità leggera”. Così la lista civica di maggioranza Insieme e Libertà per Gerenzano descrive la realizzazione della nuova rotatoria di via Carducci intervento partito negli ultimi giorni con la sistemazione della viabilità ed il completamento della pista ciclabile. Ruspe e operai sono all’opera anche sfruttando le strade più vuote con la diminuzione di traffico dovuta alla chiusura delle scuole.

Il cantiere si è aperto negli ultimi giorni e prevede la realizzazione della rotatoria e della relativa ciclabile. “Si tratta di una zona critica – spiega la pagina Facebook della civica – c’è il traffico pesante della zona industriale, quello leggero che chi entra a Saronno e Gerenzano e una situazione critica per pedoni e ciclisti”. La rotonda, realizzata subito in via definitiva senza sperimentazione, sarà pronta la prossima estate. L’investimento, più di 900 mila euro, sarà a carico del supermercato Tigros recentemente realizzato nella zona. Un intervento condiviso sui social dall’Amministrazione che ha reso nota la planimetria per mostrare i percorsi ciclabili in arrivo nei prossimi mesi e la soluzione viabilistica offerta dalla nuova rotonda.

