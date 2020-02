Giovani monarchici: gli auguri del saronnese Balestrini alla principessa

SARONNO – Gli auguri del saronnese Simone Balestrini alla principessa Maria Gabriella di Savoia, che ha appena compiuto 80 anni.

La principessa era una grande amica delle sorelle Necchi e più volte è stata ospite della famiglia a Milano. A lei è stata dedicata addirittura una stanza a Villa Necchi Campiglio: la camera “della principessa”.

Balestrini è il fondatore del gruppo dei Giovani monarchici, che si propone di rilanciare la monarchia in Italia. L’attività dei Giovani monarchici “consiste nel promuovere come soluzione e prospettiva per l’Italia del futuro la monarchia, con una strategia e visione diversa dal passato. Occorre rilanciare le istituzione ridando credibilità e dignità. La bellezza in campo istituzionale è la monarchia: riti, tradizioni, residenze, eventi, rappresentanza all’estero. Un prestigio che le monarchie di oggi ci propongono quotidianamente” sottolineano gli attivisti.

(foto: il saronnese Simone Balestrini con la principessa Maria Gabriella di Savoia)

