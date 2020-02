SARONNO – Allarme vento forte, si attendono raffiche piuttosto intense ed anche un calo della temperature. In zona si parla di raffica anche a 23 chilometri orari. Lo annuncia il Centro meteorologico lombardo.

Nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio attendiamo l’ingresso di forte ventilazione dai quadranti nord-occidentali, già attiva da mattino in fascia alpina (forti raffiche in alta quota).

E’ atteso un rinforzo del vento, con fenomenologia più isolata e velocità medie inferiori. Generale attenuazione della ventilazione in serata. Temperature in forte calo sulle Alpi (e in generale a quote montane), solo in lieve calo o pressoché stazionarie in pianura.

Precipitazioni: stanotte, tra martedì e mercoledì, l’ingresso di aria molto fredda alle alte quote determinerà una transitoria instabilità convettiva nelle nostre province settentrionali, con possibilità di brevi rovesci sparsi a ridosso di Prealpi e Pedemontane e – a seguire – in maniera isolata anche all’alba in fascia padana.

Dati gli importanti contrasti, non è da escludere qualche coreografico colpo di tuono.

(foto archivio: danni per il vento nella zona)

26022020