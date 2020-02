SARONNO – Il prossimo sabato 7 e domenica 8 marzo si svolgerà a Saronno il 23′ Raduno regionale lombardo di speleologia, evento promosso ogni anno dalla Federazione speleologica lombarda e organizzato per questa edizione dal Gruppo Grotte Saronno e sezione Cai Saronno, con il patrocinio del Comune e di Sport specialist.

L’incontro è occasione per presentare, all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario le ultime novità delle attività compiute dagli speleologi lombardi. Difatti il sabato pomeriggio, 7 marzo, dalle 14 si svolgerà una ricca rassegna di presentazioni e video inerenti le ultime scoperte realizzate sul territorio lombardo, ma anche di ricerche speleologiche svolte oltre i confini lombardi, come le spedizioni di ricerca in Bosnia e in Iran, alla ricerca di spettacolari grotte nel sale di Persia. Inoltre sarà allestita una mostra fotografica realizzata dal Gruppo Grotte Saronno. L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini interessati.

La domenica sarà invece dedicata ai lavori assembleari della Federazione speleologica lombarda. Si ricorda inoltre che il Gruppo Grotte Saronno organizza dal 12 marzo al 23 aprile il 28′ Corso d’introduzione alla speleologia, dedicato a tutti i curiosi interessati ad avvicinarsi a questa affascinante disciplina. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.gruppogrottesaronno.com e sulla pagina Facebook Gruppo Grotte Saronno. L’evento sarà realizzato salvo diverse comunicazioni regionale e ministeriali inerenti all’emergenza Coronavirus.

26022020