Raffiche di vento in centro a Saronno, volano le transenne in piazza Libertà

SARONNO – Vento forte a Saronno, attorno a mezzogiorno: le forti raffiche hanno fatto volare via cartelli e guard rail di plastica, come quelli che erano posizionati nella centralissima piazza Libertà, e fatto cadere transenne in acciaio. Portando “in giro” anche coriandoli residui del carnevale, stelle filanti, cartacce e qualche rifiuto. Una situazione che si è riscontrata soprattutto nella zona del centro storico cittadino saronnese.

Non si segnalano comunque danni significativi, gli operai comunali sono interventi in piazza per raccogliere e recuperare i guard rail di plastica che erano letteralmente “volati via” trascinati dal vento. Che si è via via attenuato nel corso del primo pomeriggio sino a cessare quasi del tutto, come peraltro era stato puntualmente previsto da parte del servizio meteorologico. Nelle prossime ore il vento non dovrebbero creare particolari problemi.

(foto e video: il forte vento poco dopo a mezzogiorno odierno in piazza Libertà nel centro storico di Saronno)

26022020