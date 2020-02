LIMBIATE – Sono un 54enne di Cesano Maderno e un 40enne di Misinto gli autori del furto di fototrappola avvenuto qualche giorno fa a Limbiate.

E’ successo in via Del Laghetto, una delle zone in cui l’amministrazione comunale limbiatese ha recentemente installato nuovi dispositivi di controllo per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. In particolare, il comune di Limbiate ha voluto tutelare dalle azioni illecite le piazze e le vie o le aree più periferiche e isolate, com’è appunto la via Del Laghetto. Proprio qui, qualche sera fa la coppia di amici, di nazionalità italiana e residenti nei due comuni vicini, hanno tagliato il filo di tenuta della fototrappola per poter asportare il dispositivo e abbandonare i rifiuti sul ciglio della strada senza essere individuati. Grazie però ad un’attenta attività di polizia giudiziaria, gli agenti limbiatesi rintracciavano i due responsabili e li convocavano al comando di piazza Cinque Giornate, dove venivano denunciati per furto.

