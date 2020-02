CISLAGO – Quattro orti urbani per la cooperativa il Granello. L’Amministrazione ha realizzato in via Vismara 24 orti urbani da consegnare a cittadini ed associazioni e 17 sono stati assegnati a cittadini che se ne prenderanno cura. Altri 4 sono stati assegnati alla cooperativa per la formazione all’autonomia di persone disabili. Del resto la struttura attiva dal 1987 a Cislago si occupa proprio di formazione e di inserimento lavorativo di ragazzi e adulti con disabilità fisiche e psichiche attraverso attività socio-educative e lavorative.

“E’ un progetto che – spiega il primo cittadino Cartabia – mostra quanto la nostra Amministrazione è sensibile nei confronti delle persone svantaggiate. Nel dettaglio con questa delibera diamo la possibilità a dei ragazzi del Granello di impegnarsi in un’attività bellissima ed educativa quale il giardinaggio”.

La firma degli ultimi atti è avvenuta sabato scorso ma per le precauzioni contro il contagio del Coronavirus la cerimonia per la consegna ufficiale dei 4 orti alla cooperativa si terrà nelle prossime settimane.

