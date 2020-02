CARONNO PERTUSELLA – Serie D, c’è l’ufficialità: non solo le partite di domenica prossima 1 marzo per i gironi A, B, C e D sono tutte rinviate ma anche quelle previste in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo per il girone B e D. Lo ha comunicato nelle scorse ore la Lnd, Lega nazionale dilettanti. L’iniziativa rientra fra quelle attuate per contenere la diffusione del Coronavirus nel nord Italia.

Nel girone A, quello della Caronnese, si sarebbe dovuta disputare domenica la 26′ giornata ed i rossoblù, ancora in lutto per la scomparsa dello storico presidente Augusto Reina, avrebbero dovuto ospitare la Lavagnese. Ufficialmente, la Caronnese così come tutte le altre squadre del girone dovrebbero tornare in campo domenica 8 marzo, Caronno in trasferta sul campo della Fezzanese. Classifica: Lucchese 45 punti, Prato 44, Caronnese e Casale 42, Seravezza 40, Real Forte 35, Sanremese, Savona e Chieri 33, Fossano e Borgosesia 32, Bra e Fezzanese 26, Vado e Lavagnese 24, Ghivizzano e Verbania 23, Ligorna 22.

