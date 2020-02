Coronavirus, Campi (Gerenzano): “Ci riserviamo di denunciare l’autore della fake news”

GERENZANO – “L’Amministrazione si riserva di presentare denuncia nei confronti di chi ha prodotto questa falsa notizia”. Si chiude così il post con cui l’Amministrazione cittadina, sulla propria pagina facebook, smentisce la notizia della presenza di 8 contagiati tra Saronno e Gerenzano.

Una fake news che “gira” sui telefonini di saronnese e gerenzanesi ormai da 24 ore tanto che il sindaco Ivano Campi è sceso in campo in prima persone verificando con le forze dell’ordine. Seguendo le direttive della Prefettura che ha chiesto ai primi cittadini di vigilare sulle false notizie il primo cittadino sta valutando se presentare denuncia nei confronti dell’autore della bufala. Del resto i carabinieri del capitano Pietro Laghezza sono all’opera per risalire all’autore della foto che rappresenta un finto articolo online. Rischia, una denuncia per procurato allarme. Qualche giorno fa sempre il sindaco era intervenuto per smentire la notizia di un caso di contagio che interessava un gerenzanese.

(foto archivio)

26022020