CISLAGO – Nell’ambito delle misure precauzionali contro la diffusione del Coronavirus, cambiano le modalità di accesso al palazzo comunale di piazza Toti a Cislago. A darne notizia è l’assessore municipale Marzia Campanella.

“Al fine di evitare l’eccessiva concentrazione di utenza nella sede municipale – chiarisce Campanella – si comunica che nei giorni di sabato 29 febbraio e martedì 3 marzo l’accesso del pubblico sarà regolato da un addetto autorizzato. Si raccomanda inoltre ai cittadini di recarsi in Comune solo in caso di assoluta e urgente necessità. Per informazioni o comunicazioni, si raccomanda di contattare gli uffici telefonicamente al numero 0296671001 o via mail”. In altri paesi della zona, come Tradate, Castiglione Olona e Venegono Inferiore, la scelta è stata quella di consentire l’accesso al Municipio, in questi giorni, soltanto su appuntamento ed in particolare quando vi siano specifiche urgenze.

(foto: l’ingresso del palazzo comunale in centro a Cislago)

27022020