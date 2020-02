Coronavirus, Moretti: “Solo una lieve flessione tra i clienti”

SOLARO – “Ho voluto verificare di persona l’andamento del mercato di questa mattina, perché come amministrazione teniamo particolarmente al commercio di prossimità ed alle piccole realtà commerciali”.

Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che stamattina era presente al mercato cittadino che non ha subito modifiche o rinvii per effetto dell’ordinanza regionale di contenimento del Coronavirus.

“Il mercato è da sempre una tradizione molto apprezzata e rispettata a Solaro – conntinua – quando abbiamo ottenuto il via libera per avere le bancarelle come ogni altro giovedì ci siamo subito attivati per contattare tutti gli ambulanti e devo dire che la risposta è stata buona. C’è qualche commerciante in meno, ma i clienti ci sono, la flessione è davvero limitata rispetto alla normalità. Naturalmente la situazione è particolare, perché l’invito è ad evitare grandi assembramenti ed a rispettare ancora di più le norme igienico sanitarie, ma è importante non farsi prendere dal panico e continuare a sostenere una grande tradizione come il mercato comunale”

27022020