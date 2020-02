Coronavirus, Solaro in tv per il rischio “truffa del tampone”

SOLARO – E’ arrivata sino a La7 la segnalazione del comune di Solaro per il rischio truffe con sedicenti operatori sanitari e della Croce Rossa che contattano le persone telefonicamente offrendosi di effettuare tamponi casalinghi per scongiurare il contagio da Coronavirus. A parlare è il sindaco Nilde Moretti, intervistata da L’aria che tira. “Quando abbiamo avuto le prime segnalazioni di strane telefonate, ci siamo subito messi in contatto con la Polizia locale ed i carabinieri per avvisarli di quanto stava accadendo. E poi abbiamo pensato di diramare l’avviso attraverso i nostri canali per raggiungere più cittadini possibili”. Il servizio è poi continuato con alcune interviste raccolte in paese e a Saronno. Qualcuno ha detto di aver visto strani personaggi con le pettorine avvicinarsi ai cancelli, altri invece hanno proclamato il loro sdegno per il tentativo di truffa. Una storia assurda, quella dei tamponi casalinghi, che ovviamente le autorità hanno immediatamente smentito.

