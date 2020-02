SARONNO – Ancora ok il “contatore d’auto” di piazza Saragat dove a volte di notte risultato posteggiate cinquanta/sessanta auto anche se in realtà è completamente vuoto.

Sono stati i residenti ma anche gli utenti dell’ospedale cittadino che usano l’area di sosta ha segnalare il malfunzionamento dei dispositivi che regolano l’ingresso nel parcheggio di piazza Saragat. “E’ un problema che si ripresenta spesso – spiega chi utilizza frequentemente l’area di sosta – per un ’bout di giorni il pannello indica la cifra esatta dei posti liberi poi sceglie un numero e si blocca su quello per giorni”.

L’altra notte risultavano disponibili 54 posti malgrado l’area che conta 108 stalli fosse completamente vuota. Non solo il numero che non cambiava malgrado l’ingresso di auto nell’area di sosta. Non è la prima volta che si registrano problemi con l’automazione del posteggio.

(foto: un immagine dell’ingresso del parcheggio di piazza Saragat usato soprattutto dagli utenti dell’ospedale)