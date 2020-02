[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Avete provato anche voi il #broomstickchallange? Il web, ed in particolare i social, si stanno riempiendo di scope che stanno in piedi da sole. Proprio in verticale. Anche a Saronno c’è chi si è divertito a provare, nelle ultime ore; risultato raggiunto senza particolari difficoltà. Magia? La spiegazione circola proprio su internet, la si trova in molti siti, noi abbiamo letto e vi riportiamo i chiarimenti che sono apparsi su Mondofox.

Il prologo è stato il 10 febbraio quando la Nasa, l’ente spaziale degli Stati Uniti d’America, ha scritto in un post che quello sarebbe stato un giorno particolare, quello in cui le scope stanno in piedi da sole. Poi ci ha pensato la rete e si è diffusa a notizia che il tutto sarebbe stato dovuto ad una speciale “congiuntura astrale”. Niente di tutto ciò, di fronte al boom di persone che si cimentavano nell’esperimento, la stessa Nasa ha chiarito: le scope stanno in piedi per una normalissima legge della fisica. Una faccenda di equilibrio, che vale tutto l’anno. Tutto qui.

(foto: esperimento di #broomstickchallange a Saronno)

