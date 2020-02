VARESE – “Voglio ringraziare le molte persone che mi hanno scritto in questi giorni per esprimerci vicinanza e per darci sostegno nel grande lavoro che stiamo facendo per riportare la Lombardia alla normalità e ci tengo a dire di continuare ad aver fiducia verso i nostri scienziati, medici e nel Governatore Attilio Fontana”. Lo dichiara Giacomo Cosentino, consigliere regionale di Lombardia Ideale.

Continua Consentino: ““Dopo la notizia della positività al virus di un membro dello staff del Presidente in molti mi hanno chiesto rassicurazioni in merito al mio stato di salute: come da protocollo sono stato sottoposto a tutti i controlli del caso e sto bene, dovrò solo seguire alcune prescrizioni e, quindi, ci vorrà ancora qualche giorno per poter tornare sul territorio vicino ai cittadini e agli amministratori locali. Per fortuna le persone del mio gruppo di lavoro mi stanno rappresentando al meglio, facendo sentire la nostra presenza laddove serve. Anche io, come il presidente, sono in ufficio al lavoro, forza Lombardia”.

