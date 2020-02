SARONNO – Avviso ai fedeli del centro culturale islamico di Saronno: “Nella giornata di domani venerdì 28 febbraio – comunicano i responsabili della struttura di via Grieg – il centro culturale resterà chiuso e il sermone è sospeso come indicato dall’ordinanza regionale in merito al contrasto alla diffusione del Coronavirus. Grazie come sempre per la vostra comprensione”.

Nei giorni scorsi, il 23 febbraio, sempre alla luce della lotta alla diffusione del virus, il centro islamico aveva deciso di interrompere temporaneamente l’attività: “Il centro culturale islamico di Saronno, visti i recenti fatti di contagio da corona virus e le recenti disposizioni in materia della regione Lombardia, informa i cittadini saronnesi e della provincia che le attività socioculturali del centro, previste per i prossimi giorni, sono interrotte fino a nuova comunicazione. Chiediamo a tutti i cittadini di, attenersi alle norme sanitarie previste dal protocollo del ministero della salute, e di chiamare i numeri di emergenza nel caso di sintomi riconducibili al morbo”.

(foto: al centro l’imam Najib Al Bared)

28022020