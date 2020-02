CISLAGO – “Cislago non si ferma! Passeggiando tra le bancarelle del nostro mercato noto con molto piacere che, nonostante questa “psicosi”, sia ambulanti che cittadini hanno deciso di esserci! Per sconfiggere questo terribile momento che sta affrontando il nostro Paese dobbiamo essere tutti coesi, perché l’unione fa la forza!” Così l’assessore comunale alla Cultura di Cislago, Marzia Campanella, in merito al mercato settimanale che si è tenuto stamane regolarmente in paese. Non tanta gente, ma chi ne aveva bisogno, ha potuto fare regolarmente la spesa.

L’Amministrazione civica cislaghese è stata tra quelle che hanno dato il benestare allo svolgimento del mercato; in altre località come Saronno o Tradate si è invece preferito sospenderlo almeno per questa settimana, alla luce delle vicende legate al Coronavirus.

(foto: alcune immagini del mercato di Cislago di questa mattina)

