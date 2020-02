SARONNO – Librandi negativo al Coronavirus: controllato in Tunisia. E’ l’onorevole saronnese di Italia viva, Gianfranco Librandi, che è anche imprenditore, a raccontare “in diretta” della sua esperienza oggi in nord Africa.

“Viaggio di lavoro in Tunisia. Vengo controllato all’arrivo, risulto negativo al test per il Coronavirus e tutto procede regolare. Ma quanti piccoli imprenditori italiani stanno invece subendo una brusca frenata al loro lavoro? – si chiede Librandi – Quanti danni ha prodotto la cattiva gestione mediatica, incluse le spettacolarizzazioni del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e la confusione istituzionale? Passato il peggio, dovremo occuparci di curare la grande malattia italiana: la scarsa crescita. Occorreranno riforme e coraggio”. Noi, assicura il parlamentare di Saronno e titolare dell’azienda Tci, “ci saremo, con soluzioni mirate per rilanciare l’economia”.

(foto di gruppo per l’onorevole saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva ed il personale sanitario tunisino. Il test per il parlamentare di Saronno ha dato esito negativo)

