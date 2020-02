Provvedimenti anti-coronavirus, Regione pensa a proroga. Gallera:”Chiederemo ai lombardi un ulteriore sacrificio”

SARONNO – La notizia arriva dalla conferenza stampa la Pirellone aperta dall’assessore comunale Giulio Gallera: la Regione vuole mantenere per un’altra settimana i provvedimenti per il contenimento del Coronavirus.

“Chiederemo ai lombardi di fare ancora un sacrificio e di mantenere, con qualche aggiustamento, le norme varate domenica, ancora per una settimana. Per arrivare al limite dei 14 gironi con la speranza che si riduca ulteriormente il contagio”.

E ancora: “La regione Lombardia si muove su base dati scientifici per questo abbiamo sottoposto la proposta di questo piano ad un team di esperti. Il nostro obiettivo è quello di ridurre i contagi. Al momento ogni persona affetta ne contagia altre due. L’obiettivo è arrivare ad uno”.

L’idea è quindi quella di prorogare la direttiva regionale emessa domenica. il provvedimento per evitare il contagio, aveva deciso che alunni e studenti stessero a casa da tutti gli istituti scolasti dai nidi agli istituti superiori. Chiusura anche per le università, gli impianti sportivi e tutti gli spazi culturali e aggregativi. “Ci saranno dei provvedimenti che limeranno l’ordinanza ma è importante circoscrivere il virus e per farlo serve arrivare ai 14 giorni con questa strategie di contenimento”.

Il piano della Regione è stato sottoposto ad un team di esperti del settore proprio per poter affrontare al meglio l’evolversi della situazione.

(foto archivio Gallera)

28022020