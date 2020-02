SARONNO – Lavori in corso nella centralissima piazza Libertà: operai all’opera per sistemare la pavimentazione, in questi giorni, con gli interventi – pianificati dal Comune – che sono a buon punto. L’obiettivo, quello di ridurre il rischio di inciampare per i passanti, dovuto al fatto che alcuni dei “sassi” davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo apparivano mancanti ed altri danneggiati.

L’Amministrazione civica ha dunque pianificato gli interventi del caso, tramite l’assessorato ai Lavori pubblici curato da Dario Lonardoni, ed il cantiere è stato aperto. L’altro giorno il vento molto forte, attorno a mezzogiorno, aveva fatto volare via transenne e guard rail di plastica, che erano stati posti a perimetrare l’area di cantiere. Ma non si erano registrati particolari danni, ed anzi erano poi stati gli stessi operai del cantiere a recuperare il materiale che a causa delle raffiche di vento si era sparpagliato sul piazzale.

(foto: operai al lavoro per la sistemazione della pavimentazione della centralissima piazza Libertà di Saronno davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo)

28022020