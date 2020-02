[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Lo hanno circondato in tre, stranieri, mentre si dirigeva alle banchine dei treni e lo hanno derubato: vittima un saronnese che stava uscendo dallo scalo di Trenord e che è stato “alleggerito” del portafoglio. E’ successo nei pressi della scala sul retro della stazione di piazza Cadorna. Nel terzetto dei malviventi, anche un extracomunitario decisamente “possente”, che lo ha fermato, trattenuto e spinto mentre gli altri sono riusciti a infilargli le mani nel giaccone ed a prendere quello che cercavano, ovvero il portafoglio, dove c’erano documenti personali e una piccola somma di denaro. Con le refurtiva, i tre si sono rapidamente dileguati, scappando a piedi e facendo perdere le tracce.

E’ accaduto ieri a metà pomeriggio: al malcapitato non è rimasto altro che rivolgersi al comando dei carabinieri per presentare una denuncia contro ignoti. Sono state effettuate ricerche in zona ma non sono stati trovati. Le indagini proseguono, nell’area vi sono molte telecamere di sorveglianza e le registrazioni potrebbero aiutare gli investigatori.

28022020