Una nuova recinzione per l’area cani del Parco Vita di Solaro

SOLARO – Dopo le polemiche sulla recinzione semidistrutta dell’area cani del Parco Vita, l’amministrazione di Solaro ha deciso di intervenire con i lavori che cominceranno nella giornata di lunedì per una durata di un paio di settimane. I lavori saranno realizzati da Il Loto, la cooperativa sociale che si occupa della cura del verde cittadino. La spesa per il comune sarà di 28.894 euro. Per la recinzione, dell’altezza di un metro dal terreno come da prescrizioni, sarà utilizzato lo stesso materiale dell’area cani via Giusti, realizzata al termine dello scorso mandato amministrativo. Si tratta di plastica riciclata certificata (Pvc) con scarsa necessità di manutenzione. Sulla parte est, quella a contatto con il bosco, sarà recuperata parte della recinzione in legno con l’installazione di saette di sostegno. «L’obbiettivo era completare i lavori in tempo per la bella stagione», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Caronno. «Interveniamo per sanare una situazione che conoscevamo e che ci è stata segnalata anche dai cittadini. Abbiamo scelto lo stesso materiale di via Giusti per le sue caratteristiche e per il riscontro positivo da parte dell’utenza, pensando di continuare su questa linea anche per future opere». Alle sue parole si aggiunge il sindaco Nilde Moretti: «Il rispetto per i nostri amici a quattro zampe comincia col fornire a loro ed ai loro proprietari spazi sicuri per sgambare, giocare e divertirsi. Sapevamo che l’area necessitava di un restauro e siamo riusciti ad intervenire in tempo per la stagione estiva, quando ovviamente ci saranno molti più utilizzatori. Io stessa con la mia Tati non vedo l’ora di poter utilizzare la nuova area cani, anche in un momento di inaugurazione che intendiamo organizzare in vista della riapertura. Starà poi a chi li accompagna tenerla pulita; ricordiamo infatti che, esattamente come tutto il resto del territorio comunale, è richiesto anche nell’area cani di raccogliere le deiezioni degli animali».