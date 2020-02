CARONNO PERTUSELLA – In vista delle prossime elezioni comunali 2021 è nata la nuova lista civica “Una città per cambiare”. “Il nostro programma elettorale – dicono gli attivisti – è frutto del confronto-dialogo svolto con i cittadini e raccoglie le loro richieste fondamentali, le loro delusioni per le promesse mancate, le loro preoccupazioni per un futuro incerto. Tale compartecipazione profonda ed essenziale tende ad una serie di azioni trasparenti e rinnovate qualitativamente che si adeguano alla situazione storica, culturale e socio-economica del nostro Paese”.

La lista civica “Una città per cambiare” è “una realtà originale ed alternativa che si presenta nell’attuale panorama amministrativo comunale ai cittadini con proposte concrete e realizzabili, nel pieno rispetto dei principi e dei valori non negoziabili nella legalità e nella legittimità – spiegano – La nostra attività è improntata su questi principi ispiratori: sicurezza, trasparenza, decoro urbano, ambiente, lavoro, futuro, salute, disabilità, tradizione, cultura, giovani e sport. Il nostro vuole essere un impegno serio che abbia come risultato finale il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità. Un impegno che sia espressione della volontà popolare e si sottoponga al suo giudizio ed al suo controllo”.

Proseguono dalla civica: “Chiediamo con forza il sostegno e la fiducia dei cittadini, affinché possiamo attuare un programma di totale rinnovamento e cambiamento, sia nel modo di fare politica sia essere vera classe politica che fa gli interessi del cittadino e non di parte e di clientelismo. I cittadini vanno serviti e non usati! Il nominativo del candidato sindaco e quelli dei candidati consiglieri della lista saranno resi noti a breve: non sono politici di professione e non vogliono rappresentare nessun vecchio partito politico sino ad oggi presente nel territorio, ma semplici cittadini capaci ed intraprendenti, che spinti dall’interesse di fare rialzare Caronno Pertusella Bariola. Puntano ad un cambiamento vero che metta fine all’immobilismo del Paese, all’incuria del nostro territorio, alle tante non risposte date ai cittadini, dovuto all’ego e alla cattiva politica delle precedenti Amministrazioni”.

Pronto il logo: “La nostra lista civica per Caronno Pertusella Bariola è contraddistinta dal simbolo di due mani che proteggono un germoglio. Le mani rappresentano la laboriosità del nostro popolo, ma anche la protezione, la condivisione, la cordialità, l’impegno. Il germoglio tra le mani, invece, rappresenta una nuova nascita, la promessa di futuro, un germoglio che vuole essere il coraggio di ri-uscire. Posizionate a cerchio, in alto sullo stesso sfondo bianco, si trova la dicitura Caronno Pertusella Bariola: un impegno comune per un comune migliore; al centro il nostro motto “Una città per cambiare” e in basso, invece, appaiono di colore verde le tre parole che rappresentano i punti fondamentali del nostro programma: lavoro, ambiente, futuro” concludono gli attivisti.

29022020