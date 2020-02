CISLAGO – Di cani da guardia se ne sono sentiti tanti, di gatti da guardia è il primo: e invece a Cislago è stato proprio il gatto domestico è sventare un furto in abitazione. L’insolita vicenda è stata raccontata sui social network direttamente dalla padrona del “coraggioso” felino.

Alle 19, via Roma, la donna stava rientrando nella sua abitazione e dentro c’erano ancora i malviventi, che stavano svaligiando l’alloggio: appena aperto la porta la cislaghese si è accorta che qualcosa non andava, proprio grazie all’insolito comportamento del gatto che in qualche modo ha voluto “comunicarglielo”. La donna ha intuito che c’era qualcuno nascosto nell’abitazione, è corsa fuori ed in questo modo ha evitato un pericoloso “faccia a faccia” con i banditi, che a loro volta sono scappati, ma nell’altra direzione. Hanno fatto perdere le tracce, non sono riusciti a portare a termine la razzia ma hanno fatto in tempo a sottrarre alcuni oggetti di valore. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri.

