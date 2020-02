Coronavirus: Confcommercio: “Anche la provincia di Varese non si ferma”

SARONNO – LaLombardianonsiferma: è il messaggio di Confcommercio a livello regionale diffuso anche a livello locale da Uniascom e dalle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino). Lo slogan è in calce a una locandina che in modo sintetico e incisivo racconta la giornata tipo di chiunque di noi, “la stessa giornata che dobbiamo continuare a vivere”, sottolineano Giorgio Angelucci e Rudy Collini, presidente e vicepresidente di Uniascom.

La locandina è in fase di distribuzione in tutti i negozi e in tutti gli esercizi pubblici associati del Varesotto: “Vogliamo trasmettere un messaggio positivo – spiegano Angelucci e Collini – Vogliamo fare capire che Confcommercio c’è, con tutti i suoi associati che non si sono mai fermati, che continuano a svolgere il proprio servizio, sempre con il sorriso. Il messaggio è di continuare a trascorrere le giornate assieme, esattamente come prima, magari semplicemente andando a bere un caffè al bar”. E oltre al caffè, Confcommercio consiglia di non rinunciare al giornale acquistato in edicola, al pranzo con un collega, al giro in un negozio per vedere la nuova collezione, al libro per il week-end e al tavolo prenotato in un ristorante.

Anche #laprovinciadiVaresenonsifema e in una situazione come quella attuale il gioco di squadra è più che mai importante, a partire da quello con gli amministratori comunali “che stanno gestendo nel migliore dei modi l’emergenza Coronavirus”.

“Insomma – concludono il presidente Angelucci e il vicepresidente Collini – dobbiamo tutti tornare alla nostra quotidianità, basta farlo con intelligenza, con qualche piccola precauzione che in questo momento è necessaria ma che non ci deve impedire di vivere”.

26022020