VARESE – Da uno a tre in poche ore: si sono infatti triplicati i casi di positività al Coronavirus in provincia di Varese. Dopo quello di Busto Arsizio, altri due a Varese, sono state ricoverati entrambi all’ospedale di Circolo ma da quanto risulta uno dei due sarebbe poi stato trasferito in un altro nosocomio.

Era stato, venerdì mattina, il varesino presidente della commissione regionale sanità, Emanuele Monti, a fare sapere che un 74enne era stato ricoverato a Busto per il Coronavirus. A seguire in giornata sono emersi altri due casi, quelli di Varese città appunto; circostanza confermata in una nota di Regione Lombardia. Paolo Grossi, infettivologo dell’Azienda sanitaria “Sette laghi” di Varese e Tradate ha parlato della possibilità che il numero delle persone positive al Coronavirus, in provincia, possa nei prossimi giorni aumentare e di molto, come successo nel Bergamasco e Cremonese dove da pochissimi casi si è passati rapidamente ad un numero molto consistente. Per ora nella zona del Saronnese non si registrano persone che abbiano fatto registrare positività al tampone.

(foto: una struttura ospedaliera nella zona)

29022020