SARONNO – “La repressione non ci ferma ma la pioggia insomma”: con la consueta nota di ironia gli anarchici del centro sociale Telos hanno annunciato il rinvio dell’iniziativa “Botellon a Saronno” in programma stasera contro la psicosi del contagio.

L’iniziativa era stata annuncia sui social: “In queste sere di desolazione saronnese, in cui ogni singola serranda è abbassata e ogni strada, ogni piazza è vuota come un bicchiere di birra a fine serata, perché non trovarsi per fare festa tutti insieme? Abbattiamo la psicosi del contagio!”.

L’idea era quella di decidere una location “a sorpresa” e ritrovarsi ma la pioggia del pomeriggio ha spinto gli anarchici ad annullare l’appuntamento. Per la precisione si tratta da un rinvio ai prossimi giorni.

Ma cos’è un botellon? “Con il termine spagnolo botellón – spiega Wikipedia – si definisce un fenomeno diffuso in Spagna dalla fine del Novecento in cui sono prevalentemente coinvolti giovani che si ritrovano in gruppi numerosi per consumare all’aperto bevande alcooliche o analcoliche, bibite, tabacco (talvolta consumato con sostanze aggiuntive quali hashish e/o marijuana). L’obiettivo è quello di bere in compagnia, suonare, ballare e chiacchierare in alcuni spazi della città senza la necessità di spendere molto denaro in locali, pub o discoteche. Il termine deriva dallo spagnolo botella”.

29022020