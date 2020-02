Coronavirus, Miglino lancia #Saronnononsiferma

SARONNO – “Quando tutto sarà finito ritorneremo a lavorare e a studiare insieme e saremo più forti di prima. Le difficoltà aprono sempre a nuovi mondi e indicano nuove strade. Tutti insieme ci rialzeremo, riprenderemo il cammino e saremo felici di poter ricominciare. Nuove pagine di vita aspettano di essere scritte. Spazi vuoti aspettano di essere riempiti! Cominciamo ora..”

E’ il messaggio che ha condiviso l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino in prima linea della campagna #Saronnononsiferma lanciata da Forza Italia Saronno. L’esponente della Giunta è la prima a rompere il silenzio delle ultime ore lanciando un forte messaggio ai saronnesi con una forte adesione alla campagna lanciata dagli azzurri.

“La nostra nazione – si legge nella presentazione dell’iniziativa #Saronnononsiferma – la nostra regione e la nostra “Saronno”, ne usciranno a testa alta. L’Italia ha sempre dimostrato un grande spirito di collaborazione in tutte le situazioni di emergenza come questa. Affidiamoci all’esperienza di chi opera con competenza e passione in ambito medico-sanitario. Non fermiamoci, non arrendiamoci, lo dobbiamo alla nostra città”.