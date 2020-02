GERENZANO – Il giovane positivo al tampone del Coronavirus, pur originario di Gerenzano, non abita da tempo in paese e da tempo non intrattiene rapporti in ambito “locale”. In un comunicato l’Amministrazione civica gerenzanese fa il punto della situazione: “Si segnala che non sono state fatte particolari o specifiche segnalazioni al sindaco Ivano Campi e all’Amministrazione comunale, di specifici provvedimenti da adottare in merito al Coronavirus da parte degli organi preposti ovvero Asl, forze dell’ordine, né tanto meno riguardanti il caso menzionato”.

Come specificano dal Comune “si tratta di persona originaria di Gerenzano ma domiciliata in altro Comune. Ricordiamo che occorre continuare ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute. La situazione nella nostra Provincia è monitorata dall’Asl e dalle forze dell’ordine e dagli enti competenti, in contatto con le Amministrazioni locali. Si chiede la massima collaborazione nel continuare ad osservare le disposizioni e consigli in vigore, consultando il sito di Regione Lombardia e del Ministero della Salute. Importante: per avere informazioni, fare segnalazioni e quant’altro sul coronavirus, occorre utilizzare il numero verde gratuito 800894545. Il numero unico 112 è da utilizzare soltanto per le emergenze sanitarie. Si ringrazia per la collaborazione”.

29022020