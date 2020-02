[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Niente sport se non in tv, per chi in casa non ce la fa a stare un approdo è “Il centro”, il grande centro commerciale di Arese alle porte del Saronnese? Di sicuro è una meta davvero dietro l’angolo per chi abita in zona, ma anche lì si vive una situazione del tutto particolare, questo fine settimana. In un comunicato è proprio la direzione della struttura a fare sapere che “sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo a Il Centro saranno aperti dalle 9 alle 22 solo i negozi che vendono prodotti in forma alimentare prevalente”. Ovvero l’ipermercato Iper, bar e i ristoranti (a loro facoltà), tabaccheria, i servizi che erogano servizi di pubblica utilità e cioè Humanitas Medical care, farmacia e parafarmacia Lloyds Salute. Il resto dei negozi rimarrà chiuso in ottemperanza all’ordinanza regionale per contenere la diffusione del Coronavirus.

C’è chi c’è andato ed ha postato su Facebook immagini (come nella foto) di corridoi praticamente deserti, come non si era mai visto sinora.

29022020