LIMBIATE – Sono stati sospesi nella giornata di oggi 28 febbraio gli eventi del fine settimana prossimo a Limbiate.

L’amministrazione limbiatese ha confermato di aver sospeso i due eventi in programma per celebrare la festa della donna. Per l’occasione, sabato 7 marzo il teatro comunale di via Valsugana avrebbe dovuto ospitare uno spettacolo teatrale proposto dall’associazione “Amiche per mano”, che sostiene i progetti di prevenzione e aiuto delle donne colpite dal cancro al seno dell’Humanitas Gavezzeni di Bergamo. Lo spettacolo “Emozioni di Lucio Battisti” per il momento è sospeso e sarà la stessa associazione, che aveva già aperto la biglietteria, a concordare con il comune la sua riproposizione.

Domenica 8 marzo, invece, il calendario proponeva la seconda edizione per la Camminata in Rosa, organizzata dall’amministrazione limbiatese insieme al gruppo di “Limbiate che Cammina”. Qui gli iscritti alla manifestazione, con partenza e arrivo al Carrefour, erano già più di 800 e le adesioni si sono interrotte la scorsa domenica: niente paura per chi ha già pagato l’iscrizione (il ricavato andrà a sostegno del reparto di oncologia dell’ospedale di Desio), perché l’evento è solo rinviato a data da concordare non appena l’emergenza Coronavirus sarà rientrata.

29022020

(nella foto: la conferenza stampa di presentazione della Camminata in Rosa 2020)