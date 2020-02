SARONNO – E’ il Governatore dell’Emilia Romagna, Bonaccini, ad anticipare il provvedimento che il Governo Conte prenderà questo pomeriggio: in Lombardia, Emilia e Veneto tutte le scuole resteranno chiuse per un’altra settimana. E d’altra parte con l’aumento dei contagi del Coronavirus, non c’era da aspettarsi niente di diverso.

Stefano Bonaccini ha avvisato del provvedimento in arrivo tramite i social. A seguire anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana che ha riferito di essersi consultato con il premier Conte, annunciando pure lui ufficialmente che le scuole resteranno chiuse anche la prossima settimana. Fontana, che è in auto-isolamento dopo che una stretta collaboratrice è stata trovata positiva al Coronavirus, lo ha precisato tramite Facebook. Si farà il punto oggi alla conferenza stampa a Milano in Regione Lombardia, che è stata convocata alle 18 negli spazi dell’auditorium “Testori” di Palazzo Lombardia.

(foto archivio;: l’istituto scolastico Ignoto Militi di via Antici nel centro storico di Saronno)

