SARONNO – “Da qualche giorno alcuni Cittadini si saranno accorti di uno strano movimento al civico 44 di Corso Italia: la squadra di Obiettivo Saronno era all’opera per la sistemazione del locale che da domani, domenica 1 marzo, sarà la sede operativa della nostra associazione politico-culturale, composta da un bel gruppo di persone che si proporranno alla cittadinanza saronnese con una lista civica indipendente alle prossime elezioni amministrative, previste in maggio”,

Così Obiettivo Saronno annuncia la proprio nuova casa saronnese che si trova: “Proprio lì, in Corso Italia 44, in prossimità di piazza Volontari del Sangue.Siamo felici di essere riusciti a realizzare questo piccolo grande sogno che ci permetterà di essere ancora più vicini ai cittadini per confrontarci, ascoltare idee, fare tesoro dei consigli e collaborare nella definizione finale del programma elettorale”.

“La trasparenza e la partecipazione sono alla base di qualunque progetto previsto nel nostro programma perché Saronno è di tutti noi, residenti e non residenti, che lavoriamo qui, che raggiungiamo Saronno per studiare, per partecipare a eventi culturali o per fare acquisti contribuendo così alla vitalità e alla crescita della Città. Saronno è di tutti noi che, sganciati dalle logiche dei partiti tradizionali, potremmo essere finalmente liberi di progettare azioni e interventi per sviluppare le sue potenzialità e di lavorare così per il bene dei suoi cittadini”.

Il primo appuntamento è per domani a partire dalle 15: da quel momento ci troverete ogni giorno pronti e motivati per costruire le solide fondamenta che ci permetteranno di raggiungere il nostro unico Obiettivo: Saronno. #noisiamolalternativa

29022020