Oggi “PierodaSaronno racconta” Giovanni Lattuada

SARONNO – Questa settimana Piergiuseppe Vellini della web tv PierodaSaronno ha voluto condividere con i lettori della nostra testata la storia di Giovanni Lattuada.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/uPDQ4i6ww60″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

La rubrica “PierodaSaronno racconta” ogni sabato mattina propone ai nostri lettori un video realizzato dalla web tv guidata da Piergiuseppe Vellini. Tutto è iniziato nel 2003 e in questi 16 anni il materiale raccolto, con duro lavoro con tanta passione e dedizione, è davvero numeroso, ricco e vario. Grazie alla disponibilità della storica web tv ilSaronno potrà riproporre momenti culturali, ricordi e immagini della comunità saronnese. “Siamo entusiasti di questa collaborazione – spiega la direttrice Sara Giudici – per chi vive la città la presenza e i video di Piero da Saronno sono un must e per noi, giovane testata online, la possibilità di condividere con il nostro pubblico momenti che hanno fatto la storia, la tradizione ma anche la quotidianità della nostra città è stata un’occasione unica che siamo lieti di non esserci fatti scappare”.

