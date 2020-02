SARONNO – Due incidente stradali in mezz’ora a Saronno, ieri. Primo episodio alle 12.55 in via Stoppani, dove un ciclista è caduto dalla bicicletta, avrebbe fatto tutto da solo ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto, ed è stato trasferito all’ospedale di Saronno, per essere medicato di lesioni comunque non gravi. Il ferito ha 53 anni.

Alle 13.20 si è invece verificata una caduta dalla motocicletta, da parte di un uomo di 44 anni, in un plesso lavorativo di via Gorizia sempre a Saronno: sul posto è accorsa una autolettiga della Croce rossa saronnese, ed anche in questo caso il paziente è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella, anche per lui solo lievi lesioni.

Alle 18.30 caduta accidentale da parte di un pedone in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, sul posto una ambulanza del Sos Uboldo. Anche per lui nulla di grave.

29022020