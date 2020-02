SOLARO – “Il Comune di Solaro si appresta (finalmente) a ristrutturare (malamente) la fatiscente area cani del Parco Vita, sostituendone (confusamente) la recinzione”.

E’ questa la nuova presa di posizione della Lega centrodestra di Solaro.

“Con un comunicato stampa dai toni trionfali ci informano che “la spesa per il comune sarà di 28.894 euro per la recinzione dell’altezza di un metro dal terreno come da prescrizioni” e che sarà usato “lo stesso materiale di via Giusti per le sue caratteristiche e per il riscontro positivo da parte dell’utenza”.

Come già sottolineato in passato, ribadiamo che l’altezza della recinzione (“alta m 1,10” , Sindaco 30.10.19, ora “ridimensionata “ addirittura ad 1 metro) non garantirà minimamente la sicurezza né di chi è all’interno né di chi è all’esterno dell’area cani. Chiunque abbia un minimo di cognizione di causa (o di buon senso, a scelta) sa bene che, già per un cane di media taglia, è semplicissimo saltare un ostacolo di un metro. Un lavoro ben progettato avrebbe richiesto un’altezza minima di un 160/180 centimetri per una reale sicurezza di tutti.

Il materiale usato per l’area cani di via Giusti non è esattamente il top “per caratteristiche e riscontri” Persino l’assessore potrebbe capacitarsene se semplicemente andasse a visionare la situazione manutentiva dell’area cani di via Giusti (a pochi mesi dall’inaugurazione).

Visto l’investimento di 28.894 euro ci sentiamo di pretendere un’area cani sicura (per tutti) e realmente di qualità (per pochi euro invece, chiediamo la manutenzione dell’area di via Giusti).

(foto archivio)

