SARONNO – Completamente ubriaco, si aggirava nelle vicinanze della stazione ferroviaria di “Saronno centro”: notato da alcuni passanti, è stato dato l’allarme, contattando le forze dell’ordine. L’episodio è successo l’altra sera, alle 20.30 in zona è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha rapidamente rintracciato – assieme all’equipaggio di una ambulanza – l’uomo in relazione al quale era giunta la segnalazione. E’ stato individuato all’imbocco della vicina via Padre Reina ed è stato subito soccorso, sul posto e poi al nosocomio cittadino di piazza Borella.

Si tratta di un 59enne, che è stato infatti alla fine trasportato in ospedale: è risultato alle prese con uno stato di intossicazione etilica, ed è stato trattenuto in osservazione; in condizioni di salute comunque non preoccupanti; è stato dimesso appena si è sentito meglio.

(foto archivio: continua la serie di interventi dei mezzi di soccorso in zona stazione ferroviaria centrale, i casi si “intossicazione etilica” sono tutt’altro che infrequenti)

01032020