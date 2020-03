[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “A seguito delle proroga fino a domenica 8 marzo, delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie da cui deriva un’importante diminuzione della mobilità pubblica (la scorsa settimana, in seguito alla sospensione delle attività di università, scuole e di numerosi centri direzionali la frequentazione dei treni è diminuita del 60 per cento), si avvisano i viaggiatori che vengono confermate per la settimana 2-8 marzo, tutte le variazioni al servizio ferroviario già applicate nell’ultima settimana che riguardano l’8 per cento delle 2300 corse effettuate ogni giorno”. Lo fa sapere l’ente ferroviario.

Su rete Ferrovienord

– le corse della linea S2 Milano Rogoredo-Passante-Mariano Comense non saranno effettuate. I viaggiatori utilizzano i treni della linea S4.

– le corse della linea S12 Melegnano-Milano Bovisa non saranno effettuate

– il servizio della linea S3 Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna sarà sospeso dalle ore 9 alle ore 22. I viaggiatori utilizzano i treni della linea S1.

– subiranno modifiche con la riduzione di alcune corse anche le linee S9 Saronno-Seregno-Albairate; Milano Cadorna-Novara Nord; Milano Cadorna-Varese-Laveno; Milano Cadorna-Como Lago; S4 Milano Cadorna-Camnago

Su rete RFI subiranno modifiche – con la riduzione di alcune corse – le seguenti linee:

– Milano-Bergamo via Treviglio;

– Milano-Sondrio-Tirano;

– Milano-Brescia-Verona;

– Milano-Mortara-Alessandria;

– S11 Milano-Como San Giovanni;

– Milano-Cremona via Treviglio;

– Cremona-Mantova;

– Cremona-Brescia;

– S5 Varese-Milano-Treviglio.

