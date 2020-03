Coronavirus, plauso del sindaco Pizzi e dell’assessore Monti al Volta che porta avanti la didattica

LAZZATE – “In attesa di disposizioni operative da parte del Ministero dell’Istruzione si comunica che per gli studenti e le studentesse della secondaria sono stati attivati diversi canali multimediali di supporto allo studio in modo da garantire, nei limiti del possibile, la continuità didattica” ha reso noto Rosa Elena Salamone, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “A. Volta” di Lazzate.

Il comunicato stampa a sua firma ricorda che “lo strumento principale di comunicazione è il registro elettronico online, le famiglie vi hanno già accesso con le proprie credenziali. In tutti i casi, per raggiungere il numero più elevato di famiglie e studenti, i docenti stanno comunicando le attività da svolgere anche attraverso altri canali di comunicazione (es. whatsapp, sms, telefono ecc.). Per le famiglie che non hanno tanta dimestichezza con la tecnologia e/o che non sono in possesso di strumenti adeguati e/o connessione internet ed in particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali, i docenti privilegeranno i più vari canali di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia nel massimo rispetto della privacy”.

Inoltre, laddove possibile, i docenti manterranno un contatto diretto con i rappresentanti di classe dei genitori. Ogni singolo docente, in ragione e in coerenza con le metodologie individuali, assegnerà compiti da svolgere nel registro elettronico, inoltre, indicherà le modalità per la fruizione di eventuali materiali di approfondimento e studio attivati secondo diversi strumenti: dai testi, ai video autoprodotti, dalle lezioni in diretta streaming attraverso la piattaforma Meet google suite alle altre piattaforme digitali quali Edmodo, Padlet, YouTube, Symbaloo. E ancora verifiche ed esercitazioni online tramite app dedicate tra i quali Socrative e Learning apps ed esercitazioni Invalsi.

“Tutto il corpo docente consiglia alle famiglie della nostra comunità scolastica la massima diffusione nel passaggio delle informazioni. Si auspica infine che le famiglie possano mettere in atto un sostanziale aiuto reciproco tra i genitori affinché tutti gli alunni abbiano la stessa possibilità di partecipazione alle attività didattiche proposte”

“Si ringraziano le famiglie per la collaborazione” chiosa la dirigente scolastica ringraziando tutti i docenti che si sono adoperati a garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico.

“Plaudo a questa iniziativa delle nostre scuole che dimostra quanto siano avanzate e ben organizzate. E’ una modalità innovativa di studio che torna di certo comoda specie in un periodo come quello attuale caratterizzato dalle privazioni dovuto al contenimento del coronavirus” afferma l’assessore all’Istruzione Andrea Monti.

“Ringrazio la dirigente scolastica e tutta la comunità scolastica per questa iniziativa che ha anche un hashtag ovvero #nonsiamoinvacanza. La scuola di Lazzate è in fermento, non si ferma e guarda avanti anche con l’ausilio di molteplici strumenti telematici e innovativi” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi.