CERIANO LAGHETTO – Scuole chiuse in Lombardia ancora una settimana per l’emergenza Coronavirus, a Ceriano Laghetto è stato deciso si “approfittarne” per una serie di opere di sistemazione e manutenzione dei plessi, a cura dei volontari locali, in prima linea anche gli amministratori locali che stanno partecipando in prima persona ai lavori in corso.

“Noi infatti ne stiamo approfittando, con i nostri operai e volontari, facendo alcune piccole opere di manutenzione. Teniamo duro amici, siamo la Lombardia” ricorda il vicesindaco, Dante Cattaneo (foto, in uno degli istituti scolastici del paese). E’ lo stesso vicesindaco Cattaneo che riepiloga: “Il nostro governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha comunicato che per tutta la prossima settimana l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili, è sospesa. Anche se costa fatica a tutti, la salute viene al primo posto e l’obiettivo primario oggi è evitare il più possibile che il Coronavirus si diffonda”.

29022020