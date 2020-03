SARONNO – Bloccato nella “Zona rossa” perchè residente a Casalpusterlengo si è messo a disposizione per documentare quel che succede nei paesi di quella zona, e ieri notte nello Speciale andato in onda su Canale 5 e dedicato al Coronavirus sono andate in onda le immagini che ha realizzato fra Casalpusterlengo e Codogno, e le testimonianze che ha raccolta fra i cittadini. Albanesi è molto noto a Saronno perchè proprio nella città degli amaretti, fra centro e periferia, ha recentemente girato il suo ultimo film, “Le mirabolanti avventure di Faga”, che dovrebbe uscire nei cinema nei prossimi mesi. Già nei giorni scorsi Albanesi aveva realizzato un video dalla Zona rossa.

بهاره خدابنده، خبرنگار ایران اینترنشنال در شهر میلان ایتالیا، با معلم مهدکودکی که در شمال آن کشور در قرنطینه به‌سر می‌برد، گفتگو کرده است. این معلم از شرایط و نیازهای ساکنان محدوده‌ قرمز که برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا قرنطینه شده‌اند، می‌گوید. pic.twitter.com/x75aAMJ31l — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 29, 2020

Intanto la fidanzata del regista è finita sulla tv iraniana, doppiata in farsi, la lingua locale: è stata intervistata a distanza, visto che anche lei, Sara, vive nella “Zona rossa” dove abita anche Albanesi, a Casalpusterlengo. Da parte di Albanesi un simpatico incoraggiamento alla fidanzata: “Quanti di voi hanno una fidanzata in quarantena, doppiata in iraniano e bella come il sole?”

