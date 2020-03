Coronavirus, Uboldo, lettera aperta del sindaco Clerici: “E’ una sfida che vinceremo con pazienza e responsabilità”

UBOLDO – “Come avete già avuto modo di apprendere dai Media o dal sito ufficiale di Regione Lombardia, i contenuti del DPCM e dell’Ordinanza regionale del 23 febbraio e del DPCM del 25 febbraio emanati per affrontare l’emergenza Coronavirus sono estesi anche alla prossima settimana. Pertanto le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse e le diverse limitazioni introdotte per contenere il diffondersi del virus continueranno ad avere effetto così come riportato nei documenti sopracitati e nelle note successive”.

Inizia così il messaggio condiviso sui social dal sindaco Luigi Clerici.

É una situazione complessa e ognuno di noi deve fare il possibile per tutelare la propria salute e quella degli altri. Pazienza, responsabilità e determinazione sono tre parole chiavi per affrontare questa sfida e vincerla. Mi auguro che possiate organizzare la vostra quotidianità col minor disagio e la maggior serenità possibile.

Vi ricordo, inoltre, di tenervi sempre aggiornati visitando giornalmente il sito di Regione Lombardia o quello del comune di Uboldo, in quanto la situazione é in continua evoluzione, e di seguire scrupolosamente le indicazioni igieniche e comportamentali di prevenzione.

Io ed i miei collaboratori siamo a vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Il Sindaco

Luigi Clerici