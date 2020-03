ROVELLO PORRO – Attività sportive e campionati fermi per l’emergenza Coronavirus, alla Rovellese non si sta con le mani in mano: a scendere in campo sabato mattina sono stati infatti i papà, che hanno dedicato un poco del loro tempo alla sistemazione delle strutture del centro sportivo del paese dove fa base la formazione giallorossa.

“Siamo fermi con l’attività sportiva ma non siamo fermi con i nostri lavoretti! Grazie ai papà dei Piccoli amici che hanno dedicato il loro sabato mattina alla sistemazione dei pali e delle reti del sintetico. Siete grandi!” il commento dei dirigenti del club calcistico. Oltre ad una formazione maggiore che milita nel campionato di Seconda categoria, la Rovellese dispone anche di un ampio settore giovanile: per ora tutto è fermo per via delle disposizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus.

(foto di gruppo per i papà del giocatori della Rovellese, al lavoro al campo del paese per alcuni interventi di manutenzione delle strutture del centro sportivo)

