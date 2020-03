Schiamazzi in centro: multa a 15 minori, pagano 60 euro

SARONNO – Quindici multe da sessanta euro l’una ad altrettanti minorenni saronnesi responsabili di schiamazzi nel cuore di Saronno. E’ il bilancio dei controlli in borghese realizzati dal comando di piazza Repubblica per cogliere in flagrante i fracassoni e chi di notte “agita” i sonni dei saronnesi.

I pattugliamenti sono stati realizzati in Ztl tra piazza De Gasperi, piazzetta Schuster, piazza La Malfa e vicolo del caldo. Il risultato sono stati 15 verbali da 60 euro, redatti in base ai divieti sui rumori molesti presenti nel regolamento comunale, che evidentemente dovranno pagare mamme e papà visto che ad essere sanzionati sono stati tutti minorenni. Non a caso sono molti i genitori che hanno parlato con gli agenti per cercare di capire cosa fosse successo quale fosse il coinvolgimento e le colpe del proprio figlio.

Ma come si è arrivati a questa situazione? Negli ultimi mesi i residenti della zona si sono lamentati di ragazzi e ragazzini che si radunano il pomeriggio e la sera spesso anche con musica a tutto volume e tanti schiamazzi. Sempre nella zona si sono poi registrati diversi episodi di incendi notturni di rifiuti che hanno provocato danni ai muri, anneriti al fumo, ma soprattutto hanno allarmato moltissimo la popolazione.

Un giro di vite che ha dato un primo risultato sul fronte dei ragazzi colti in fragrante ma solo le prossime settimane potranno dire se sarà stato un efficace deterrente.