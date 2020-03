UBOLDO – Completamente fermo lo sport lombardo, per l’emergenza Coronavirus, gli atleti uboldesi sono andati in Olanda con la Nazionale. Il riferimento va agli azzurri del pattinaggio su ghiaccio Giorgia Aiello, Cecilia Zanella e Thomas Proverbio. Fanno parte della squadra del Cardanoskating ed hanno preso parte questo weekend alla Viking race 2020 a Heerenveen, cittadina dei Paesi bassi.

Per loro la soddisfazione di mettersi alla prova in una competizione internazionale, raccogliendo buoni riscontri individuali ed anche di gruppo. La Viking race è un trofeo internazionale giovanile per nazioni, riservati ai primi due classifica di categoria nei rispettivi campionato nazionali. Con loro i compagni di squadra del Cardanoskating, Zoeyra Di Caterino ed Arianna Tomasini. Per tutti loro una bella esperienza per un evento che costituisce una classica a livello giovanile e rappresenta un ottimo trampolino di lancio verso manifestazioni ancora più prestigiose.

(foto di gruppo per gli azzurri impegnati nella trasferta in Olanda)

01032020