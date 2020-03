SARONNO – “Come certamente saprete le attività commerciali sul nostro territorio che qui rappresento, stanno affrontando un serio e critico momento a seguito dell’emergenza del Coronavirus, che porta inevitabilmente a una fragilità economica.” Inizia così la nota del Presidente di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli, inviata ai sindaci di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo. “È appunto per questo motivo che Vi chiedo in forma ufficiale la sospensione dei pagamenti dei tributi, delle tasse e delle imposte locali per le attività commerciali, al fine di sostenere i commercianti che attualmente versano in situazione di reale difficoltà di sussistenza e che sicuramente avranno ripercussioni nel futuro.”

“Auspico altresì nella vostra sensibilità di mantenere aperti i mercati settimanali nei Comuni, poiché oltre ad essere una forma di commercio ormai equiparata alla media distribuzione, è anche un servizio alla cittadinanza” conclude Busnelli, rinnovando l’invito ai sindaci: “ad un confronto congiunto per una sinergia fattiva alla ripresa del commercio di vicinato.”

02032020