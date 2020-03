SARONNO – Un “in bocca al lupo” del Baseball Club Saronno agli amici del “batti e corri” di Lodi e Codogno, questi ultimi nella “Zona rossa” per quanto riguarda il Coronavirus. “Sono giorni di stop forzato per tanti e il nostro sport, purtroppo, non fa eccezione. Tutto il baseball lombardo era pronto a scendere sui campi per gli allenamenti e le partite di preparazione ai campionati che inizieranno da qui a un mese” ricordano i dirigenti saronnesi.

Che proseguono: “Siamo vicini agli amici di Lodi e di Codogno che piú di noi sono toccati da questa situazione! Il baseball non si ferma!” Come per le altre discipline, i basebal saronnese potrà eventualmente riprendere gli allenamenti, sul diamante di via Ungaretti, alla luce del decreto firmato nella notte di domenica dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le nuove disposizioni anti-Coronavirus.

(foto archivio: una formazione del Baseball Club Saronno sul campo di via Ungaretti)

